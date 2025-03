Traurige Gewissheit: Vermisster Skitourengeher (68) tot aufgefunden

Am heutigen Freitag, dem 7. März, wurde ein 68-jähriger Österreicher bei der Polizeiinspektion Sölden als abgängig gemeldet. Er war bereits am Mittwoch, dem 5. März, alleine zu einer Skitour im Bereich Obergurgl, Bezirk Imst, aufgebrochen. Was sein Ziel war, war unbekannt. Der anschließende Suchflug brachte traurige Gewissheit. Am Fuß einer Felspassage unterhalb des Nordwestgrates der Liebener Spitze wurde der Vermisste entdeckt – allerdings war er bereits tot und offensichtlich abgestürzt.

Tödlicher Absturz

Doch wie kam es zum Unfall? Die Landespolizeidirektion Tirol berichtet: „Erhebungen ergaben, dass der Verstorbene seine Tourenski und Rucksack auf zirka 3.200 m deponiert haben dürfte. Anschließend dürfte er zu Fuß, mit Steigeisen auf den Gipfel aufgestiegen sein. Beim Rückweg über den kaum begangenen Nordwestgrat verlor der Verunglückte vermutlich den Halt und stürzte in weiterer Folge ca. 100 Höhenmeter über felsiges Gelände ab. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Das Opfer wurde im Anschluss mit einem Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal gebracht.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2025 um 21:16 Uhr aktualisiert