Mit 104 km/h durch Klagenfurt: Polizei stoppt Raserin (65)

Am Freitagnachmittag, 7. März, führte die Polizei in der Mageregger Straße in Klagenfurt eine Geschwindigkeitskontrolle durch – und machte dabei einen Fang: Eine 65-jährige Deutsche wurde mit 104 km/h gemessen, doppelt so schnell wie erlaubt. Der Bereich ist nämlich als 50er-Zone ausgewiesen. Die Frau wurde gegen 16.44 Uhr angehalten. Wegen der drastischen Tempoüberschreitung nahm ihr die Polizei den Führerschein sofort ab. Gegen sie wird nun Anzeige erstattet.