Janos Juvan zieht für NEOS Kärnten in den Nationalrat ein

Janos Juvan zieht in den Nationalrat ein.

Veröffentlicht am 7. März 2025, 20:48 / ©NEOS Parlamentsklub

Mit der heutigen Angelobung als erster NEOS-Nationalratsabgeordneter aus Kärnten betritt Janos Juvan das politische Parkett im Nationalrat. In seinen ersten Stellungnahmen betont Juvan die Bedeutung dieses Tages – nicht nur für ihn persönlich, sondern für ganz Österreich „Für mich ist das ein wirklich besonderer Tag – ich darf ab heute am schönsten Arbeitsplatz Österreichs anpacken – im Parlament. Aber es ist auch ein bedeutender Tag für unser Land. Gemeinsam mit der neuen Bundesregierung starten wir jetzt, um Österreich aufzuräumen und zukunftsfit zu machen.“

Starke Stimme für Kärnten in Wien

Juvan unterstreicht seine Rolle als Vertreter Kärntens und hebt hervor, dass viele Menschen in seinem Bundesland das Gefühl haben, weit entfernt von den politischen Entscheidungen in Wien zu sein. Die baldige Inbetriebnahme der Koralmbahn verkürzt die Reisezeit in die Bundeshauptstadt – doch für Juvan reicht das nicht: „Ein schneller Zug allein ist zu wenig. Es muss auch jemand drinnen sitzen, der die Anliegen der Kärntnerinnen und Kärntner mit im Gepäck hat. Derjenige werde ich gerne sein.“