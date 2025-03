KAC dominiert: Klarer Sieg im Viertelfinale gegen HC Pustertal

Der KAC hatte am Freitagabend, 7. März 2025, die Chance, seine Stellung in der Playoff-Serie gegen HC Pustertal Wölfe zu festigen.

Veröffentlicht am 7. März 2025, 21:39 / ©EC-KAC/Florian Pessentheiner

Der KAC hatte am Freitagabend, 7. März 2025, die Chance, seine Stellung in der Playoff-Serie gegen HC Pustertal zu festigen. Nachdem die Rotjacken bereits bewiesen hatten, dass sie in kritischen Phasen die Oberhand gewinnen können, strebten sie danach, erneut zu triumphieren und die Serienführung zu übernehmen.

Erstes Drittel: KAC dominiert früh im Spiel

Das Spiel begann dynamisch mit einem schnellen Tor durch Hochegger, der den KAC in der 12. Minute in Führung brachte. Trotz eines Powerplays für Pustertal, bei dem Svedberg auf die Strafbank musste, behielten die Rotjacken die Oberhand. Eine kurz darauf folgende Zusammenstoß auf dem Eis wurde schnell von den Schiedsrichtern geklärt.

Zweites Drittel: KAC verstärkt die Führung

Der KAC startete stark ins zweite Drittel. Maier erzielte gleich zu Beginn das 2:0, gefolgt von Fraser, der auf 3:0 erhöhte. Nach einer zehnminütigen Strafe gegen Pustertals Lacroix, dominierte KAC weiter und Pastujov krönte das Drittel mit einem Tor zum 4:0.

Drittes Drittel: KAC reagiert prompt auf Pustertals Anschlusstreffer

Im letzten Drittel zeigten beide Teams Kampfgeist. Nachdem Petersen vom KAC und Lacroix von Pustertal wegen übertriebener Härte Strafen erhielten, verkürzte Pustertal durch Svedberg auf 4:1. Doch KAC antwortete prompt: Maier traf nur drei Minuten später im Gewühl vor dem Tor zum 5:1, womit er den Vorsprung der Rotjacken schnell wiederherstellte. Kurz vor Spielende erhöhte Nickl nach einem weiteren energischen Angriff auf 6:1. In der 53. Minute hatte der KAC die Gelegenheit, den Spielstand weiter zu erhöhen, verpasste jedoch knapp den siebten Treffer. In der 56. Minute gelang Pustertal noch ein Treffer zum 6:2, doch am klaren Sieg der Rotjacken änderte das nichts mehr.