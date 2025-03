Mehr Wolken, aber mild: Das Wetter am Samstag in der Steiermark

Wolken über der steirischen Landschaft trüben das Sonnenlicht am Samstag.

Wolken über der steirischen Landschaft trüben das Sonnenlicht am Samstag.

Auch am Samstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark überwiegend freundlich, allerdings ziehen deutlich mehr Wolken auf. Erhöhte Staubkonzentrationen in höheren Luftschichten können das Sonnenlicht trüben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen bleiben mild und erreichen Höchstwerte zwischen 13 und 19 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.