Sonniger Start, später mehr Wolken in Wien

Veröffentlicht am 7. März 2025, 21:47 / ©5 Minuten

Der Samstag beginnt in Wien freundlich mit viel Sonne, doch im Tagesverlauf ziehen aus dem Südwesten dichte Wolkenfelder auf. Diese trüben den insgesamt sonnigen Eindruck zeitweise. Dazu weht ein mäßig auffrischender Südostwind. Die Temperaturen steigen von rund 2 Grad in der Früh auf bis zu 18 Grad am Nachmittag, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.