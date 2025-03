Saharastaub trübt frühlingshaften Samstag in Österreich

Am Samstag dominiert in fast ganz Österreich sonniges und oft warmes Wetter. Frühnebel über Gewässern löst sich rasch auf, doch in der Osthälfte trüben ab dem Nachmittag dünne Wolken und Saharastaub den Himmel. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen, in den Föhntälern wird er teils lebhaft. Die Temperaturen steigen von -4 bis +4 Grad in der Früh auf bis zu 22 Grad am Nachmittag, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.