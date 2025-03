Sonnig, aber getrübt: Wolken und Saharastaub über Kärnten

Am Samstag bleibt es in Kärnten meist freundlich, doch der Sonnenschein wird nicht ungetrübt sein. Hoch liegende Wolkenfelder dämpfen das Licht bereits am Vormittag, später können sich Wolken in mittleren Höhen ausbreiten und die Sonne zeitweise verdecken. Zusätzlich sorgt Saharastaub für einen leicht dunstigen Himmel. Trotz allem bleibt es für die Jahreszeit warm mit Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.