VSV unterliegt Bozen mit 1:3 im Viertelfinale

Viertelfinal-K.o. für den VSV: Im Viertelfinale der Eishockey-Liga traf der HCB Südtirol Alperia auf den EC iDM Wärmepumpen VSV. Die Gäste starteten besser und gingen in der 18. Minute durch Richter mit 1:0 in Führung. Zuvor hatte Christoffer eine Strafe wegen Beinstellens erhalten, doch der VSV nutzte die Gelegenheit und setzte sich zunächst durch.

Bozen schlägt zurück

Im zweiten Drittel fand der HCB Südtirol Alperia die passende Antwort. In der 29. Minute zimmerte Bourque den Puck mit einem Schlagschuss ins Netz – der verdiente Ausgleich zum 1:1. Dann kam die entscheidende Phase: In der 52. Minute brachte Hults die Hausherren erstmals in Führung. Nur eine Minute später legte Bradley nach und erhöhte auf 3:1.

Bozen bringt den Sieg nach Hause

Der VSV konnte darauf nicht mehr reagieren. Bozen verteidigte konzentriert und ließ keine weiteren Gegentreffer zu. Am Ende sicherten sich die Südtiroler mit einer starken Leistung den Viertelfinalsieg und ließen die Villacher ohne Chance auf ein Comeback.