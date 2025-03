Brand-Schock in Kärnten: Insassen fliehen aus brennendem Auto

Am Freitag kam es zu einem Schock-Moment auf der Turracher Straße. Ein Mann (55) brachte sein Auto mit drei Mitfahrern am Straßenrand zum Stillstand, da es rauchte.

Auf der Fahrt von der Turracher Höhe kommen in Richtung Ebene Reichenau auf der Turracher Bundesstraße B95 in Winkl, Gemeinde Ebene Reichenau, geriet am gestrigen Freitag, dem 7. März 2025 um 17.45 Uhr ein Auto eines 55-jährigen Mannes aus Tschechien aus bisher unbekannter Ursache in Brand.

©FF Ebene Reichenau | Am Freitag kam es zu einem Schock-Moment auf der Turracher Straße.

Die Insassen konnten das Auto noch rechtzeitig verlassen

Der Mann brachte das Fahrzeug am Straßenrand aufgrund der Rauchentwicklung zum Stillstand, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Fahrer und die drei mitfahrenden Personen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und auch das Gepäck noch ausladen, bevor das Auto in Vollbrand stand. Die alarmierte Feuerwehr Ebene Reichenau konnte den Brand rasch löschen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde niemand, so die Beamten abschließend.

