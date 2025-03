Rufe für mehr Gleichberechtigung am 114. Frauentag

Darüber, wie eine bessere Zukunft für Frauen geschaffen werden kann, wird bei einer Kundgebung des Frauenrings in Wien gesprochen. Am Nachmittag soll eine Demonstration durch die Hauptstadt ziehen.

Auch Politik ist aktiv

Bei der Frauenring-Kundgebung am Platz der Menschenrechte kommen auch Vertreterinnen der Grünen, der SPÖ und der Volkshilfe zu Wort. Genauso auf dem Frauentags-Programm steht in Wien ein „Offenes Rathaus“ mit Workshops sowie Informationen zu Frauenpolitik und Gewaltschutz. Nachdem die NEOS schon am Donnerstag Flyer gegen eine „Herdprämie“ verteilt haben, gibt es von den Wiener Grünen am Samstag am Kutschkermarkt Brot und Rosen. Eine Demonstration vom Sigmund-Freud-Park zum Yppenplatz veranstaltet das Bündnis „8M“. Bereits im Vorfeld des Frauentages hatten zahlreiche Organisationen und Parteien ihre Forderungen aufgestellt – im Fokus standen dabei einmal mehr ein Ausbau der Kinderbetreuung sowie eine gerechtere Verteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit.