Betrunkener Autofahrer rammt Mofa – Brüder (14 und 15) schwer verletzt

Am gestrigen Freitagabend, dem 7. März 2025, kollidierte ein Auto in Weinitzen mit einem Mofa. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt, der Autolenker war alkoholisiert.

Veröffentlicht am 8. März 2025, 07:20 / ©5 Minuten

Gestern Abend fuhr ein 47-jähriger Autofahrer gegen 20 Uhr auf einer Gemeindestraße in Niederschöckl in Richtung Kumberg. In einem Waldstück kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 15-jährigen Mofalenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung.

Die Jugendlichen wurden ins LKH Graz eingeliefert

Der Mofalenker kam zu Sturz, wobei er und sein Sozius, der 14-jährige Bruder des Lenkers, schwer verletzt wurden, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Die Beiden wurden in der Folge vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt, der mit ihm durchgeführte Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem 47-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.