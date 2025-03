Lokal-Chef stellt Betrunkenen: Wollte sich durch Hintertür schleichen

Symbolfoto

Symbolfoto Am Freitagabend verständigten Lokalbesitzer in St. Veit an der Glan die Polizei. Der Grund: Ein Mann soll versucht haben, in die Lokalräumlichkeiten zu gelangen. St. Veit an der Glan Einbruchsversuch

Am Freitagabend verständigten Lokalbesitzer in St. Veit an der Glan die Polizei. Der Grund: Ein Mann soll versucht haben, in die Lokalräumlichkeiten zu gelangen.