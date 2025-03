HOFER hat jetzt dieses neue Dubai-Produkt im Sortiment

Hofer hat seit 7. März 2025 ein neues Dubai-Produkt in den Regalen.

Hofer hat seit 7. März 2025 ein neues Dubai-Produkt in den Regalen.

Veröffentlicht am 8. März 2025, 08:37 / ©Hofer

Kaum jemand hat sie nicht probiert, die Dubai-Schokolade. Der Hype flacht zwar langsam ab, aber der Discounter hat nun ein neues Dubai-Produkt im Sortiment. Wirst du es ausprobieren?

Neues Dubai-Produkt bei HOFER in Österreich

HOFER hat ein neues Produkt in den Tiefkühlregalen stehen. Pünktlich zur beginnenden Eiszeit, hat der Discounter nun den ehemaligen Hype um die Dubai-Schokolade wieder aufgegriffen und eine Dubai Chocolate Style Eiscreme auf den Markt gebracht. Diese kannst du seit gestern, 7. März 2025, in den Filialen kaufen.

Angel Hair Schokolade – neuer Hype?

Auf TikTok folgt schon der nächste Schokoladen Trend – die Angel Hair Chocolate. Die pinkfarbene Tafel mit Pistazienfüllung und feinen Zuckerfäden erinnert optisch an Haarsträhnen. Die Luxus Süßigkeit hat aber auch einen stolzen Preis, für rund 185 Gramm davon zahlt man 31 Euro. In Österreich ist sie derzeit aber noch nicht erhältlich. Würdest du sie probieren wenn sie dann bei uns am Markt angekommen ist?