Steirer halten an Gastro-Konzept fest: „Sind davon überzeugt“

Die Steirer wollen eine Strandbar in Thailand eröffnen. Trotz Hindernisse, wollen sie an ihrem Gastro-Konzept festhalten

Am Sonntag, den 9. März 2025 ist es wieder soweit und die beiden Steirer Patrick und Carina aus Bruck an der Mur nehmen um 20.15 Uhr auf PULS 4 und JOYN in einer neuen Folge von „Die Auswanderer“ wieder mit in ihr großes Thailand-Abenteuer. Der Wunsch nach der eigenen Strandbar in Thailand ist groß. Doch wissen die beiden, worauf sie sich da tatsächlich einlassen?

©PULS 4 Das Paar aus der Steiermark will eine Strandbar in Thailand eröffnen

Hindernisse tun sich auf

Das Grundstück wäre mit Hilfe ihres lokalen Freundes bereits gesichert, auch wenn es mehr nach Bruchbude als thailändischem Strand-Paradies aussieht. Patrick und Carina informieren sich bei anderen Restaurantbesitzern vor Ort wie es so läuft. Dabei wird ihnen auch von ihrem Vorhaben abgeraten. Wie ist ihr Resümee? Was raten Kollegen? Und wie schwierig ist es qualifiziertes Personal in Koh Samui zu finden? Und wieso können sich die Kuzmickis plötzlich nicht mehr auf ihren Geschäftspartner Joe verlassen? Die Fragen und Sorgen häufen sich.

„Sind davon überzeugt, dass das funktioniert“

Aber Patrick ist sich sicher: „Die Meinung des Lokalbesitzers uns davon abzuraten österreichische Küche anzubieten, ist vielleicht seine Meinung. Er ist halt doch ein Konkurrent würde ich sagen. Er hat seine ganz andere Location wie wir, also ja, wir halten an unserem Konzept fest und sind davon überzeugt, dass das funktioniert.“

Die Steirer halten an ihrem Gastro-Konzept fest: „Sind davon überzeugt, dass das funktioniert".

Niederösterreichische Familie wandert nach Florida aus

Weiters zu sehen in der nächsten Folge von die Auswanderer: Familie Wachter aus Niederösterreich. Familienmitglieder Mutter Angela und Vater Helmut mit ihren Kindern Lenny, Liam und Kevin sind bereits in Staffel 1 nach Florida ausgewandert. Vater Helmut hat ein Faible für amerikanische Autos, diese restauriert er in den USA und verschifft sie dann nach Europa. In Folge 4 feiert Familie Wachter Muttertag: „Sie ist eine super Mama, sie kümmert sich um die Kinder, wenn sie heimkommen, macht mit ihnen die Schulsachen, wir haben jeden Abend ein warmes Essen am Tisch, obwohl sie eh den ganzen Tag im Restaurant sich nur um Essen dreht […]. Über das bin ich happy und was mich noch viel stolzer macht, ist erstens, dass sie mich bei dem Thema Auswanderung unterstützt, meinen Beruf und mein Business unterstützt und immer hinter mir steht, das ist das Wichtigste für mich. Und wir sind ein richtig cooles Team worden“, schwärmt Helmut. Und auch Helmuts Geburtstag steht an, zudem ziehen sie ein Fazit am Strand! Werden sie in Amerika bleiben?

Frauen-Coach aus Wien will in Dubai durchstarten

Liz Wunder schwelgt im Luxus und genießt ihre Wiener Wohnung direkt in der Innenstadt. Liz ist bereits seit zehn Jahren mit ihrem Business als Coach für Frauen unter anderem zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Empowerment selbständig und arbeitet überwiegend online. Das hat den Vorteil, dass sie überall auf der Welt arbeiten kann. In Wien sieht sie ihre Zukunft nicht, sie möchte in ihr persönliches Las Vegas ziehen – nach Dubai. In Folge 4 verabschiedet sie sich von ihren Freunden und ihrer Familie.

Paar aus Tirol will Ferienanlage in Schweden eröffnen

Stefan und Makio haben sich bei Stefans Kochausbildung in Amsterdam kennengelernt, gemeinsam sind die beiden in Stefans Heimat Tirol gezogen. Nach einigen Jahren daheim zieht es die beiden allerdings wieder in die Ferne – nach Schweden. Der Tiroler möchte gemeinsam mit seiner Frau eine Ferienanlage eröffnen Der nächste große Schritt ist mehr über die schwedische Steuerlage zu erfahren, um dort eine Firma zu gründen. Außerdem wollen sie sich ein Waldgrundstück kaufen. Aber ist dies als „Nicht-Schwede“ möglich? Und wie schwierig ist es sich dauerhaft in Schweden niederzulassen? Werden die Hunde Bear und Lion mitkommen können? In Folge 4 verabschieden sich Makio und Stefan von Stefans Familie und begeben sich auf die Reise in ihre neue Heimat. Sie legen die Kilometer mit dem Auto und der Fähre zurück. „Ich glaube, dass Schweden nicht ganz so weit weg ist, dass es ganz aus der Welt ist. Es ist zumindest nicht so weit weg wie China und einem 12 Stunden Flug, sondern nur 12 Stunden Fahrt und es werden uns Leute besuchen kommen und wir werden wieder runterkommen“, ist sich Stefan sicher.

