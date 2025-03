750 Soldaten der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf üben in Kärnten

Vom 10. bis 21. März 2025 trainieren die Soldaten der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf in ganz Kärnten.

Veröffentlicht am 8. März 2025, 09:18 / ©Michael Steinberger/Bundesheer

Insgesamt nehmen in diesen beiden Wochen rund 750 Berufssoldaten, sowie Grundwehrdiener des Einrückungstermins Oktober 2024 vom Jägerbataillon 25, vom Pionierbataillon 1 und vom Stabsbataillon 7 an der Zielüberprüfung der „Siebten“ teil. In diesem Zeitraum kommen auch zahlreiche schwere Militärfahrzeuge sowie vier Bundesheer-Hubschrauber zum Einsatz.

Zur Evaluierung und Überprüfung

Die Berufssoldaten des Jägerbataillons 25, des Pionierbataillons 1 und des Stabsbataillons 7 bereiten sich im Rahmen dieser Übung auf eine Evaluierung, die Anfang September 2025 am Truppenübungsplatz Allentsteig stattfindet, für die weitere Teilnahme an internationalen Einsätzen vor. Es wird dort die Zusammenarbeit mit ausländischen Armeen überprüft und evaluiert. Für die im Oktober 2024 eingerückten Grundwehrdiener dient diese Übung als Zielüberprüfung des erlernten militärischen Wissens und es werden taktische Verfahren des Jagdkampfes angewendet.

©Thomas Simoner/Bundesheer | Vom 10. bis 21. März 2025 trainieren die Soldaten der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf… ©Thomas Simoner/Bundesheer | … in ganz Kärnten, vorwiegend auf den Truppenübungsplätzen, … ©Michael Steinberger/Bundesheer | … im Rahmen einer Zielüberprüfung die militärische Landesverteidigung.

In diesem Zeitraum ist vermehrt mit Soldaten zu rechnen

Im Bereich der Pioniere und der Logistik- und Führungsunterstützungselemente werden Übungen durchgeführt, um die neuen Einsatzverfahren der „Siebten“ bestmöglich zu unterstützen. Somit ist in diesen beiden Wochen vermehrt mit Soldaten, vor allem außerhalb der Kasernen, zu rechnen, vorwiegend wird aber auf den Bundesheer-Übungsplätzen Marwiesen (Villach-Land) und Glainach (Klagenfurt-Land) sowie auf dem steirischen Truppenübungsplatz Seetaler Alpe geübt. Abschließend wird seitens der Öffentlichkeitsarbeit des Kommando 7. Jägerbrigade/Jagdkampf noch hingewiesen, dass bitte keine Munition oder Munitionsteile gesammelt werden sollen. Auch sollten diese nicht berührt werden, da es gefährlich ist.

