Schwerer Unfall: 31-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Am Nachmittag des 7. März ereignete sich auf der Wiener Bundesstraße B1, im Gemeindegebiet von Henndorf am Wallersee ein Verkehrsunfall, wobei eine Person verstarb. Aus bislang unbekannter Ursache kam es kurz nach 13 Uhr im Umfahrungstunnel in Henndorf zu einer Frontalkollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Pkw-Lenker, ein 31-jähriger Niederösterreicher, erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Weitere Insassen verletzt

Seine beiden Mitfahrer, eine 36-jährige Niederösterreicherin und deren Tochter, sowie der 58-jährige Lkw-Lenker erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus bzw. in das Uniklinikum verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beigezogen. Der Umfahrungstunnel war für mehrere Stunden gesperrt.