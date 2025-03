ONLY in der Grazer Herrengasse zieht um

Das Modegeschäft „ONLY“ schließt seinen aktuellen Standort in der Grazer Herrengasse 16. In der Auslage werden Rabattaktionen aufgrund der Schließung angekündigt. „Wir ziehen um“, steht dort geschrieben. Als letzten Verkaufstag wird der 22. März angegeben. Ein Lokalaugenschein vor Ort zeigt: Die Kleiderbügel und Regale sind fast leergeräumt.

„ONLY“ bleibt in der Grazer Herrengasse

Fans der Modekette können aber beruhigt aufatmen, denn „OLNY“ wird nicht der Grazer Innenstadt weichen. „Coming back – Bigger, better & Louder“, so wird in der Auslage eine Wiedereröffnung angekündigt. Wohin aber übersiedelt das beliebte Geschäft? In der Auslage wird diese Informationen ausgespart. Von einer Mitarbeiterin vor Ort wird gegenüber 5 Minuten verraten, dass „ONLY“ weiterhin der Herrengasse treu bleibt. Das Modegeschäft soll also in unmittelbarer Nähe fortgeführt werden. Eine genaue Adresse wird bei Nachfrage nicht genannt. Laut Kleiner Zeitung soll im „Spitzhaus“ im Sommer, spätestens im Herbst eröffnet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2025 um 09:39 Uhr aktualisiert