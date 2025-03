Wolf: Vorschlag der EU-Kommission zur Senkung trifft auf Zuspruch

„Dem müssen nun rasch konkrete Beschlüsse im Parlament folgen“, sagt Kärntens Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber, nach dem gestern bekannt gegebenen Vorschlag aus Brüssel.

Umdenken auf EU-Ebene seit Jahren gefordert

Seit Jahren fordert Kärnten, mit Gruber, aber auch mit der Landwirtschaftskammer und dem Almwirtschaftsverein an der Spitze, ein Umdenken auf EU-Ebene. „Nun scheint die Kommission endlich den Weg der Vernunft einzuschlagen. Der Wolf ist in Europa nicht vom Aussterben bedroht, sein Schutzstatus war schon lange nicht mehr gerechtfertigt“, so Gruber. Kärnten war und ist Vorreiter im Umgang mit der Großraubtier Wolf, heißt es in einer Presseaussendung. Der Handlungsspielraum war jedoch bisher durch den strengen Schutz in der FFH-Richtlinie stark eingeschränkt. Mit der Verschiebung vom Anhang IV in den Anhang V würde ein Management des Wolfs in den Mitgliedsstaaten möglich. „Endlich werden die Sorgen und Probleme der betroffenen Regionen ernst genommen. Auch der konsequente Druck aus Kärnten und Österreich hat dazu entschieden beigetragen“, so der Jagd- und Agrarreferent.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber

Team Kärnten: „Schutzstatus für den Wolf muss endlich gesenkt werden“

Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer und der TK-Landwirtschafts- und Jagdsprecher im Landtag, Abg. Franz Josef Smrtnik, begrüßen die Ankündigung der EU-Kommission, die längst überfällige Senkung des Schutzstatus für den Wolf vorzuschlagen: „Nach jahrelangen Diskussionen sehen wir darin einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung.“ Wölfe sorgen in ganz Europa für Risse von Nutztieren und für massive Herausforderungen bei der Almbewirtschaftung, so Köfer. „Auch die EU-Bürokraten mussten einsehen, dass es ohne einer gezielten Entnahme von Problemtieren nicht mehr geht“, ergänzt Smrtnik. Wie Köfer und Smrtnik gemeinsam betonen, würde der herabgesenkte Schutzstatus sicherstellen, die Jagd auf Wölfe rechtlich einwandfrei zuzulassen und das, ohne dass der Schutz ganz aufgehoben wird.

©zVg. Am Foto: Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2025 um 09:46 Uhr aktualisiert