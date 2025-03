Zum Weltfrauentag: „Frauen haben bei der Polizei nichts verloren?“

In Wien sind 25 Prozent der Polizeibeamten Frauen.

„Frauen haben bei der Polizei nichts verloren!“, dieser Satz war wohl früher Gang und Gebe. Zum heutigen Weltfrauentag, 8. März 2025, stellt die Landespolizeidirektion Wien aber klar: „Im Gegenteil – sie sind ein essenzieller Teil davon! Ob im Einsatz, in Führungspositionen, in der Verwaltung oder in vielen anderen Bereichen – unsere Kolleginnen prägen und stärken die Wiener Polizei tagtäglich.“

25 Prozent der Exekutivbeamten in Wien Frauen

„Mit Stolz können wir sagen, dass bereits 25 Prozent der Exekutivbeamtinnen (Voll- und Teilzeit, exkl. Verwaltungsbedienstete) in Wien Frauen sind – ein wichtiger Schritt zu mehr Gleichberechtigung und Vielfalt. Doch da geht noch mehr, denn Sicherheit, Stärke und Durchsetzungsvermögen sind keine Frage des Geschlechts!“, heißt es seitens der Beamten. Sie sagen auch, dass die Kolleginnen – genauso wie ihre männlichen Kollegen – einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit und zum Miteinander in der Stadt leisten. „Am heutigen Weltfrauentag danken wir unseren Kolleginnen für ihren täglichen unermüdlichen Einsatz! Vielleicht bist du auch bald ein Teil von uns?“, schreiben die Polizisten abschließend.