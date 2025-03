Eine Gemeinde in Frauenhand

Das hat in Kärnten, wohl auch in Österreich, in der Tat absoluten Seltenheitswert. Das Gemeindeamt von Feld am See wird ausschließlich von Frauen gemanagt. Da passt es, dass auch das Amt des Bürgermeisters in weiblichen Händen ist. Feld am See/Kärnten Frauentag

