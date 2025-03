Mehr Frauen als Bürgermeisterinnen – doch der Weg bleibt weit

Elke Kahr ist Bürgermeisterin in der zweitgrößten Stadt Österreichs.

Elke Kahr ist Bürgermeisterin in der zweitgrößten Stadt Österreichs.

Veröffentlicht am 8. März 2025, 10:05 / ©Montage: KPÖ/5min.at

In Österreich gibt es aktuell 236 Bürgermeisterinnen – ein neuer Rekord, aber mit nur elf Prozent weiterhin eine klare Unterrepräsentation. In Niederösterreich sind es immerhin 15 Prozent, während in Tirol und Vorarlberg nur acht Prozent der Gemeinden von Frauen geführt werden.Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Bürgermeisterinnen um 16 Prozent.

Tausende Frauen in der Gemeindepolitik aktiv

Neben den Bürgermeisterinnen gibt es rund 500 Vizebürgermeisterinnen und etwa 10.000 Gemeinderätinnen. Gemeindebundpräsident Johannes Pressl sieht zwar Fortschritte, betont aber: „Da ist noch viel Luft nach oben.“

„Girls in Politics“ soll Nachwuchs fördern

Um mehr Frauen für die Gemeindepolitik zu begeistern, wurde 2022 das Projekt „Girls in Politics“ ins Leben gerufen. Dabei begleiten junge Frauen und Mädchen ihre Bürgermeisterin oder ihren Bürgermeister für einen Tag, um Einblicke in den Arbeitsalltag zu erhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2025 um 10:07 Uhr aktualisiert