Baustellen in Wien: Hier wird ab kommender Woche gebaut

Auch kommende Woche gibt es wieder allerlei neue Baustellen in Wien.

Auch in der Woche von 10. bis 16. März 2025 beginnen wieder Arbeiten an Baustellen in Wien. Wir haben eine Übersicht für euch erstellt.

Auch in der kommenden Woche, ab 10. März 2025, gibt es in Wien wieder so einige Baustellen. Diese betreffen Autofahrer aber auch Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel. Hier kannst du auch täglich nachschauen ob auf deiner Verkehrsroute gebaut wird.

Baustellen ab 10. März: Ab 10. März 2025 beginnen die Arbeiten der folgenden Baustellen: Engerthstraße – 10. März bis 2. Mai 2025 Bereich: 2., Engerthstraße von Jungstraße bis Hillerstraße

2., Engerthstraße von Jungstraße bis Hillerstraße Dienststelle: Wiener Linien

Wiener Linien Arbeiten: Gleisbau

Gleisbau Kontakt: +43 1 79 09-100 (Kund*innen-Telefon der Wiener Linien)

+43 1 79 09-100 (Kund*innen-Telefon der Wiener Linien) Verkehrsmaßnahmen: In der Engerthstraße werden von Jungstraße bis Hillerstraße Gleisbauarbeiten durchgeführt. Dafür wird der Straßenabschnitt für den Individualverkehr gesperrt. Die Zufahrt in die Jungstraße ist nur über die Vorgartenstraße möglich. Die Buslinie 11A wird in beiden Fahrtrichtungen über die Vorgartenstraße umgeleitet. Stadionallee – 10. März bis 30. April 2025 Bereich: 2., Stadionallee von Schüttelstraße und Stadionbrücke bis Lusthausstraße

2., Stadionallee von Schüttelstraße und Stadionbrücke bis Lusthausstraße Dienststelle: Wiener Netze – Bereich Gas

Wiener Netze – Bereich Gas Arbeiten: Rohrlegung

Rohrlegung Kontakt: +43 5 01 28-32740 (Gerhard Baumann)

+43 5 01 28-32740 (Gerhard Baumann) Verkehrsmaßnahmen: Die Gasrohrlegungsarbeiten werden als Vorarbeit für die neue Straßenbahnlinie 18 durchgeführt. Betroffen ist der Bereich der Kleingartenanlage Wasserwiese von Gruppe 7, Parzelle 38, bis Gruppe 12, Parzelle 5.

Die Arbeiten werden grundsätzlich bei Tag bis spätestens 18 Uhr im Fahrbahn-, Geh- und Radweg-Bereich durchgeführt. Mit den Arbeiten in den Geh- und Radweg-Bereichen wird ab 7 Uhr begonnen, im Fahrbahnbereich ab 8 Uhr.

Im Fahrbahnbereich wird der Verkehr im jeweiligen Bauabschnitt auf einer verbleibenden, mindestens 3,5 Meter breiten Restfahrbahn mittels entsprechender Verkehrszeichen durchgeschleust. Außerhalb der Arbeitszeiten werden die Künetten in allen Bereichen verkehrssicher überbrückt.

Der Baubeginn im Bereich der Kleingartengruppe 10, Parzelle 20, bis Kleingartengruppe 11, Parzelle 15, und Kleingartengruppe 11, Parzelle 35, bis Kleingartengruppe 12, Parzelle 5, ist für 10. März 2025 vorgesehen. Im Bereich gegenüber der Kleingartengruppe 7, Parzelle 38, bis Kleingartengruppe 9, Parzelle 1, erfolgt der Baubeginn am 17. März 2025. Geiselbergstraße – 10. März bis 27. April 2025 Bereich: 11., Geiselbergstraße von Kreuzung Lorystraße bis Kreuzung Polkorabplatz, Sedlitzkygasse und Gottschalkgasse

11., Geiselbergstraße von Kreuzung Lorystraße bis Kreuzung Polkorabplatz, Sedlitzkygasse und Gottschalkgasse Dienststelle: Wiener Linien

Wiener Linien Arbeiten: Gleisbau

Gleisbau Kontakt: +43 1 79 09-100 (Kund*innen-Telefon der Wiener Linien)

+43 1 79 09-100 (Kund*innen-Telefon der Wiener Linien) Verkehrsmaßnahmen: Die Gleisbauarbeiten werden im Bereich vom Polkorabplatz bis zur Simmeringer Hauptstraße durchgeführt. Dieser Bereich wird für den Individualverkehr gesperrt. Für die Straßenbahnlinie 11 wird zwischen dem Enkplatz und der Geiereckstraße von 18. März bis 18. April 2025 ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. In den Abschnitten Sedlitzkygasse – Gottschalkgasse – Polkorabplatz wird in den Bereichen vor dem Plateau jeweils ein Wendeplatz für den motorisierten Individualverkehr eingerichtet. Ab 19. April 2025 ist die Befahrung der Nord-Süd-Relation in der Sedlitzkygasse wieder möglich. Gottschalkgasse – 10. März bis 27. April 2025 Bereich: 11., Gottschalkgasse von Simmeringer Hauptstraße bis Sedlitzkygasse Dienststelle: Wiener Linien Arbeiten: Gleisbau Kontakt: +43 1 79 09-100 (Kund*innen-Telefon der Wiener Linien) Verkehrsmaßnahmen: Die Gleisbauarbeiten werden bei Sperre der Gottschalkgasse für den Individualverkehr im Bereich vom Polkorabplatz bis zur Simmeringer Hauptstraße und bei Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs für die Straßenbahnlinie 11 zwischen dem Enkplatz und der Geiereckstraße von 18. März bis 18. April 2025 seitens der Wiener Linien durchgeführt. In den Abschnitten Sedlitzkygasse – Gottschalkgasse – Polkorabplatz wird in den Bereichen vor dem Plateau jeweils ein Wendeplatz für den motorisierten Individualverkehr eingerichtet. Ab 19. April 2025 ist die Befahrung der Nord-Süd-Relation in der Sedlitzkygasse wieder möglich.