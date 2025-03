Trüber Himmel: Saharastaub zieht über Österreich

Frühlingshaftes Wetter gab es diese Woche in Österreich. Dieses soll sich auch am Wochenende fortsetzen. Laut UWZ sollen regional sogar bis zu 23 Grad möglich sein. „Am Wochenende verstärkt sich der Tiefdruckeinfluss über dem Ostatlantik, während bei uns das Hoch vorherrschend bleibt. Insofern ändert sich bis inklusive Sonntag am bestehenden Wetter kaum etwas“, so die Prognose.

Saharastaub sorgt für trübe Aussichten in Österreich

Aber: Durch Saharastaub in höheren Luftschichten kann der Himmel diesig und trüb, statt strahlen blau – wie in den letzten Tagen – erscheinen. Auch einige Wolkenfelder können durchziehen, informiert die UWZ. „Vielleicht habt ihr es schon bemerkt – der Himmel ist nicht mehr so strahlend blau wie zuletzt. Der Grund liegt in der südlichen Strömung, mit der aktuell Saharastaub über weite Teile Europas geblasen wird“, heißt es auch von der GeoSphere Austria.

