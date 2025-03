Maria-Tusch-Preis für feministisches Engagement verliehen

Die Stadt Klagenfurt hat den diesjährigen Frauenpreis für feministisches Engagement für Mädchen, Frauen und Geschlechtergleichstellung an Susanne Dermutz verliehen. Die mit der Auszeichnung verbundene Prämie im Wert von 3.000 Euro wurde von der Wiener Städtische Versicherung gesponsert.

Lebenslanges Engagement für die Interessen der Frauen

Ob geschlechterspezifische Erziehung, Mädchen- und Frauenbildung, feministische Erziehungswissenschaften, die Institutionalisierung von Frauen- und Geschlechterforschung in der universitären Lehre uvm. – Susanne Dermutz engagiert sich ihr Leben lang für die Interessen der Frauen. Seit 1981 lehrt sie an der Universität Klagenfurt, wo sie auch die erste Universitäts-Frauen-Gruppe gründete. Dermutz war auch maßgeblich an der Gründung der „Koordinations-stelle für Frauen- und Geschlechterforschung“ an der Alpen-Adria-Universität beteiligt. Im Rahmen einer würdigen Feier im Künstlerhaus wurde sie am gestrigen Freitagabend, dem 7. März 2025, mit dem Maria-Tusch-Frauenpreis der Stadt Klagenfurt ausgezeichnet.

©Büro Stadträtin Mochar Am Foto: Stadträtin Constance Mochar, Frauenbeauftragte Astrid Malle und Direktor Ferdinand Bucher (Wiener Städtische Versicherung) überreichen Susanne Dermutz den Maria-Tusch-Preis.

Auszeichnung überreicht

Frauenreferentin Stadträtin Constance Mochar überreichte die Auszeichnung und gratulierte der Preisträgerin herzlich. „Mit dem Maria-Tusch-Preis ehren wir Frauen, die mit Mut, Entschlossenheit und Ausdauer für soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und bessere Lebensbedingungen eintreten – so wie es Maria Tusch einst selbst getan hat. Ihr Erbe erinnert uns daran, dass Fortschritt kein Selbstläufer ist, sondern stetigen Einsatz und Widerstandskraft erfordert. Die diesjährige Preisträgerin zeigt mit ihrem Engagement, wie entscheidend Bildung für Chancengleichheit und eine gerechte Gesellschaft ist“, sagt Mochar.

Impulse zur Veränderung

Aber nicht nur im Rahmen ihrer universitären Tätigkeit setzte sie sich für Frauenanliegen ein und sensibilisierte Generationen von studierenden jungen Frauen und Männern in Bezug auf Gleichberechtigung, Antidiskriminierung und Gleichstellung, sie gab durch ihre aktive und positive Art immer Impulse zur Veränderung. Astrid Malle, Frauenbeauftragte der Stadt Klagenfurt betont: „Viele Studentinnen und Studenten haben bei Susanne Dermutz gelernt, dass Machtverhältnisse weder geschichtslos noch geschlechtsneutral sind. Susanne Dermutz hat niemals aufgegeben und hat viele Frauen ermutigt, um im Kärntner Alltag gemeinsam für ein gleichberechtigtes Leben einzutreten.“

Mitbegründerin von Frauen- und Familienberatungsstellen

Susanne Dermutz war Mitbegründerin von Frauen- und Familienberatungsstellen und arbeitete in der „Frauenplattform Klagenfurt“ mit. Sie war nicht nur lehrende Feministin, sondern zugleich Ermutigerin in der Umsetzung von konkreten Verbesserungen für Frauen und Mädchen in Klagenfurt und Kärnten.

Feier im Künstlerhaus mit zahlreichen Gratulanten

Bei der Feier im Künstlerhaus wurde die Auszeichnung mit einer Laudatio von Ute Liepold, zahlreichen Gratulanten – darunter Magistratsdirektorin Isabella Jandl, Landesrätin Sara Schaar, Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer, Elisabeth Faller, Vizepräsidentin des Kunstvereins Kärnten, Direktor Ferdinand Bucher (Wiener Städtische Versicherung), die Gemeinderätinnen Daniela Blank und Gabriela Holzer – und Musik von Jelena Poprzan gefeiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2025 um 11:13 Uhr aktualisiert