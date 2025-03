Von Snapchat ins Gefängnis: Der Fall Thomas schockiert

Es beginnt alles mit einer harmlosen Snapchat-Bekanntschaft. Der Salzburger lernt im Winter 2023 ein vermeintlich 17-jähriges Mädchen kennen. Sie treffen sich mehrmals und haben laut Thomas einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Doch nach einem Jahr steht plötzlich die Polizei vor seiner Tür, Thomas soll das Mädchen, das in Wahrheit erst 15 Jahre alt ist, mit einem Messer bedroht und anschließend vergewaltigt haben. Er kommt in Untersuchungshaft, keiner glaubt an seine Unschuld. Im Gefängnis wird er bald als Vergewaltiger abgestempelt. Er wird mit dem Umbringen bedroht und hat Todesangst. Seine Verteidigerin Magdalena Rauter ist von Thomas‘ Unschuld überzeugt und entdeckt Widersprüche in der Aussage des Mädchens.

Weitere Fälle

Fortsetzung aus Folge 1 von „Unschuldig“: In Wiener Neustadt gehen die berühmten „Tierschützerprozesse“ in die Fortsetzung und mittendrin steckt Sabine Koch, die immer noch versucht ihre Unschuld zu beweisen. Der Prozess zieht sich über Jahre und wird zum medialen Spektakel. Mit jedem Prozesstag werden mehr Details bekannt, mit welchem Aufwand die Justiz die Tierschützer verfolgt hat – aber gerechtfertigt? Für Sabine heißt es nun kämpfen, denn wenn ihre Unschuld nicht bewiesen wird, muss sie für bis zu fünf Jahre in Haft.

Der Südtiroler Ausbrecherkönig Max Leitner selbst erzählt in der neuen True-Crime-Serie „Wanted – Verbrecher auf der Flucht" auf JOYN & ATV, wie ihm fünf Gefängnisausbrüche, darunter aus Hochsicherheitsgefängnissen, gelungen sind. Leitner verbrachte insgesamt 26 Jahre wegen Banküberfällen und versuchter Raubüberfälle im Gefängnis. Die Serie beleuchtet die unglaubliche Geschichte eines Kriminellen, seine Fluchten, die Reaktionen der Behörden und die Auswirkungen auf seine Familie. Max Leitner ist erneut auf der Flucht und die Carabinieri sind im dicht auf den Fersen. Ausgerechnet an Heiligabend schlagen sie mit einer Razzia im Zuhause der Familie Leitner zu. „Die waren bewaffnet bis auf die Zähne und verdammt aufgebracht", erzählt sein Bruder Luis Leitner von diesem Polizeizugriff am Heiligen Abend. Wird Max Leitner erneut die Flucht gelingen?