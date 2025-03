Starnacht am Wörthersee: Italo-Superstar Pupo feiert Comeback

Am 4. und 5. Juli heißt es wieder: Sommer, Sonne und gute Musik bei der "Starnacht am Wörthersee". Nun gibt es großartige Neuigkeiten.

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen rückt auch das besondere Highlight im Kärntner Musiksommer, die „STARnacht am Wörthersee“ 2025 näher. Die Vorbereitungen laufen bereits und erste große Namen stehen fest.

Pupo feiert Comeback in der Ostbucht

Ein sensationelles Comeback feiert in der Kärntner Ostbucht der italienische Superstar Pupo. Der in der malerischen Toskana geborene Sänger kehrt nach acht Jahren Pause mit seinem neuen Album „Insieme“ auf die Bühne zurück. Pupo begeisterte Anfang der 1980er Jahre mit seinen unvergesslichen Hits „Su di noi““ und „Forse““ ein weltweites Publikum – nun will er es noch einmal wissen und tourt durch die Lande, um erneut die Herzen seiner Fans zu erobern.

Ein sensationelles Comeback feiert in der Kärntner Ostbucht der italienische Superstar Pupo.

Mitreißende Songs von Georg Stengel

Die Teilnahme an der TV-Castingshow The Voice of Germany vor neun Jahren war der entscheidende Wendepunkt für Georg Stengel – der Moment, in dem er beschloss, seinen Traum als Musiker zu verwirklichen. Eine Entscheidung, die sich schon bald als goldrichtig erweisen sollte: Seine Debütsingle „Holterdiepolter“ wurde auf Social Media zum viralen Hit und knackte beeindruckende 38 Millionen Streams. Mit „Mars“ übertraf er diesen Erfolg sogar noch und erreichte stolze 50 Millionen Streams. Nun ist der gebürtige Brandenburger mit seinem aktuellen Album „Endlich!“ unterwegs und bringt seine mitreißenden Songs an den malerischen Wörthersee.

Diese Stars sind auch mit dabei

Schlagersuperstar Nik P. ist zur großen Freude seiner Fans auch heuer mit dabei, genauso wie der in Graz geborene Singer/Songwriter Lemo, der seit mehr als zehn Jahren mit seinen gefühlvollen Songs die österreichische Musikwelt bereichert. Weiters stehen auf der STARnacht-Bühne: die Poxrucker Sisters und Alle Achtung!.

Der in Graz geborene Singer/Songwriter Lemo ist bei der Starnacht am Wörthersee mit dabei.

Starnacht am Wörthersee 4. und 5. Juli 2025 in der Wörthersee Ostbucht Klagenfurt Beginn: 20.15 Uhr Infos und Tickets unter www.starnacht.tv