21 Rechenzentren in Wien – doch es fehlt an IT-Fachkräften

Die Nachfrage nach Rechenleistung steigt weltweit. Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Wien, sieht darin eine zentrale Ressource für die Zukunft: „Rechenleistung kann man durchaus als Währung der Zukunft ansehen.“ Der globale Markt für Rechenzentren wächst rasant. Bis 2029 soll er ein Volumen von rund 568 Milliarden Euro erreichen. Auch in Europa nimmt die Bedeutung dieser digitalen Infrastruktur weiter zu – und damit auch der Energieverbrauch.

Wien als Rechenzentrums-Standort

Aktuell gibt es in Wien 21 Rechenzentren. Die Stadt punktet mit stabiler Energieversorgung, politischer Sicherheit und einer erdbebensicheren Lage. Doch es gibt Herausforderungen: Platzmangel und hohe Immobilienpreise erschweren den Bau neuer Serverfarmen. Während in der Innenstadt wenig Raum für neue Anlagen bleibt, sind große Flächen eher in Randgebieten verfügbar. Ein Beispiel für ein Innenstadt-Rechenzentrum ist das next layer Rechenzentrum am Fleischmarkt. „Unsere Infrastruktur ist auf Zuverlässigkeit und Energieeffizienz optimiert“, erklärt Geschäftsführer Georg Chytil.

IT-Fachkräfte dringend gesucht

Eine der größten Hürden für die Branche ist der Personalmangel. „Allein in Wien fehlen derzeit 6.000 IT-Fachkräfte“, warnt Martin Puaschitz, Obmann der Fachgruppe UBIT. Ohne ausreichend qualifizierte Spezialisten könnte die digitale Entwicklung ins Stocken geraten.

Nachhaltigkeit und Sicherheit als Zukunftsthemen

Mit dem wachsenden Bedarf an Rechenleistung steigt auch der Energieverbrauch. Moderne Rechenzentren setzen daher auf innovative Kühltechniken, darunter Wasserkühlung, die Betriebskosten um bis zu 40 Prozent senken kann. Auch Künstliche Intelligenz hilft dabei, den Stromverbrauch zu optimieren. Ein weiteres Problem: Cyberangriffe nehmen zu. In den letzten fünf Jahren haben sich Attacken auf IT-Infrastrukturen verdreifacht. Neben modernen Verschlüsselungstechnologien sind auch physische Sicherheitsmaßnahmen gefragter denn je.

Investitionen in die digitale Zukunft

Rechenzentren werden in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Damit Wien als Digital-Standort wettbewerbsfähig bleibt, sind Investitionen in Infrastruktur, nachhaltige Energieversorgung und die Ausbildung von IT-Fachkräften unerlässlich.