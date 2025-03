2.000 Stunden im Einsatz: Köstenberger Florianis zogen Bilanz 2024

Kommandant Anton Koban konnte im Beisein von Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk, FF-Referent Vz. Bgm. Markus Fantur, Gemeindevorständin Margit Heissenberger sowie GFK Manfred Brugger und Stv. Postenkommandant Jakob Falle und den anwesenden Köstenberger Florianis eine beeindruckende Bilanz der FF Köstenberg präsentieren.

Großer Applaus und Dankesworte

Die 41 aktiven Kameraden der FF Köstenberg leisteten im vergangenen Jahr rund 2.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden, davon alleine 325 Ausbildungsstunden bei diversen Kursen. Großer Applaus erfüllte die Räumlichkeiten beim Gröblacher und begleitete die Dankesworte für die 40-jährige verdienstvolle Zugehörigkeit von Thomas Kuchling bei der Freiwilligen Feuerwehr. Große Freude auch bei den Beförderungen von HFM Kevin Jakopitsch, OFM Walter Jäger, OFM Andreas Winkler und OFM Hannes Winkler.

Dank an die Gemeindevertreter

Ein besonderer Dank erging an die Gemeindevertreter mit Finanzreferentin Margit Heissenberger, die für die Feuerwehren, auch in finanziell schwierigen Zeiten, stets ein offenes Ohr haben. So konnte eine Photovoltaikanlage am Dach des Rüsthauses angebracht werden, auch wurde für Köstenberg eine stromunabhängige elektronische Sirene sowie ein Notstromaggregat angekauft. Veldens Bürgermeister bedankte sich für die unzähligen Stunden, die die Florianis in ihrer Freizeit opfern, um zu helfen und Leben zu retten, die Ausrüstung zu pflegen und sich fortzubilden. „Darüber hinaus wird das Miteinander gefestigt und das Dorfleben gestärkt“, so ein dankbarer Veldener FF-Referent Vz. Bgm. Fantur.