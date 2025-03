Lindwurm leuchtet am internationalen Frauentag in strahlendem Gelb

Am heutigen Samstag, dem 8. März 2025, ist Internationaler Frauentag. Ein Tag, an dem Tag weltweit auf Frauenrechte, Geschlechtergleichstellung und bestehende Diskriminierung aufmerksam gemacht wird. Zugleich werden Rechte, die sich Frauen in der Vergangenheit erkämpft haben, gefeiert. Als sichtbares Zeichen werden am Weltfrauentag auch gerne gelbe Blumen verschenkt.

Stadträtin setzt sichtbares Zeichen

Stadträtin Sandra Wassermann setzt in ihrer Funktion als Referentin für Straßenbau und Verkehr ein sichtbares Zeichen und lässt den Lindwurm gelb beleuchten. „Am Weltfrauentag feiern wir die Stärke und Vielfalt der Frauen in unserer Gesellschaft. So wie der Lindwurm in strahlendem Gelb leuchtet, um die Aufmerksamkeit auf unsere Werte zu lenken, erinnern wir uns daran, dass wir durch Zusammenarbeit und Solidarität eine leuchtende Zukunft für alle Frauen schaffen können“, so Stadträtin Sandra Wassermann.

©Büro Stadträtin Wassermann Am Foto: Stadträtin Sandra Wassermann mit ZONTA Klagenfurt-Präsidentin Marina Pirker-Gassner und Blumenhändlerin Birgit Brommer.

Initiative des ZONTA-Clubs Klagenfurt

Mit dem gelben Wappentier wird zugleich auf eine Initiative des ZONTA-Clubs Klagenfurt zum Frauentag aufmerksam gemacht: Die ZONTARINNEN verkaufen gelbe Rosen zum Preis von 5 Euro – diese sind bei Blumen Brommer erhältlich. Mit dem Erlös wird wiederum ein Projekt zur Förderung von Mädchen unterstützt.