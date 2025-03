Österreich bei deutschen Urlaubern so beliebt wie nie zuvor

Laut der aktuellen Deutschen Reiseanalyse ist Österreich das am stärksten wachsende Alpenziel. Im Jahr 2024 reisten 2,93 Millionen Deutsche für mindestens fünf Tage nach Österreich – ein Plus von 16 %. Auch die Reiseausgaben stiegen um 25 % auf insgesamt 3,76 Milliarden Euro. „Diese Zahlen bestätigen die hohe Attraktivität Österreichs für deutsche Urlauber“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung. „Das Wachstum zeigt, dass Österreich mit Natur, Kultur und Gastfreundschaft überzeugt.“

Österreich bleibt Nummer eins bei Kurzreisen

Bei Kurztrips von zwei bis vier Tagen ist Österreich weiterhin die beliebteste Auslandsdestination für Deutsche. 3,5 Millionen Kurzreisen führten 2024 ins Nachbarland – ein leichter Anstieg von 3 %. Durchschnittlich gaben Reisende 422 Euro pro Kurztrip aus. Besonders gefragt waren Urlaubsregionen in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, die für viele Gäste aus Deutschland leicht erreichbar sind.

Was deutsche Urlauber an Österreich schätzen

Die Studie zeigt, dass Österreich vor allem für Aktivurlaub, Naturerlebnisse und Kulinarik beliebt ist. Im Sommer stehen Wandern, Radfahren und Schwimmen hoch im Kurs, während im Winter Skifahren und Schneewanderungen dominieren. „Unsere Kampagnen setzen gezielt auf Kultur, Kulinarik und ganzjährige Urlaubsmöglichkeiten“, erklärt Sören Kliemann von der Österreich Werbung.

Tourismus mit großem Potenzial

Die Zahlen der Reiseanalyse zeigen: 8 Millionen Deutsche haben in den letzten drei Jahren Urlaub in Österreich gemacht. 5,4 Millionen planen bereits ihre nächste Reise. Insgesamt ziehen 14 Millionen Deutsche eine Reise nach Österreich in Betracht – ein enormes Potenzial für die Zukunft. „Die Herausforderung ist jetzt, das Interesse durch gezielte Maßnahmen weiter auszubauen und Österreich als nachhaltige Top-Destination zu positionieren“, so die Experten der Österreich Werbung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2025 um 12:35 Uhr aktualisiert