Bierpreis im Schweizerhaus: Gäste sind nach Eröffnung überrascht

Veröffentlicht am 8. März 2025, 12:52 / © Pixabay / Marcelo Ikeda Tchelão

Am 15. März öffnet das Schweizerhaus im Wiener Prater nach fünfmonatiger Pause wieder seine Pforten und startet damit in die 105. Saison. Das beliebte Lokal, bekannt für seine knusprigen Stelzen und das frisch gezapfte Budweiser Budvar, überrascht heuer mit einer erfreulichen Nachricht für seine Gäste: Der Preis für ein „Krügerl“ Bier bleibt trotz Inflation unverändert bei 5,90 Euro.

Keine Preiserhöhung beim Bier

In den vergangenen Jahren mussten Gäste des Schweizerhauses regelmäßig mit Preiserhöhungen beim Bier rechnen. So stieg der Preis für ein Krügerl im Jahr 2023 von 5,20 Euro auf 5,60 Euro, was einer Erhöhung von 7 % entsprach. Im Jahr 2024 wurde der Preis um weitere 30 Cent auf 5,90 Euro angehoben. Für die Saison 2025 entschied sich das Betreiber-Ehepaar Hanni und Karl Kolarik jedoch, den Bierpreis stabil zu halten. „Die Gastronomie ist kein Preistreiber. Den Leuten bleibt ohnehin nicht viel im Börsel“, erklärten sie gegenüber der „Krone“. Man habe „knapp kalkuliert“, auch die übrigen Preise würden „kaum“ erhöht.

Investitionen in energieeffiziente Küchentechnik

Um den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken, investierte das Schweizerhaus massiv in die Küchenausstattung. Durch den Einsatz neuer Geräte soll der Energieverbrauch um 30 % gesenkt werden. Zudem kann die Familie Kolarik auf vertrautes Personal zurückgreifen: Rund 70 % der Mitarbeiter sind langjährige Stammkräfte. Im Vorjahr gab es zwei Lohnerhöhungen, um die Leistungen der Mitarbeiter angemessen zu honorieren. „Die Leute sollen auch ordentlich verdienen“, betonte Karl Kolarik.