„I hab so a Freud“: Melissa Naschenweng holt sich ihren 7. Amadeus

Gestern fand die 25. Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards in der Wiener Marx Halle statt. Das Ergebnis für Kärnten kann sich sehen lassen, denn nicht nur der Sänger Rian räumte ab. Schlagersternchen Melissa Naschenweng erhielt ihre siebente Auszeichnung und zeigt sich gerührt.

„Da ist er, der 7. Amadeus“

Auf Facebook präsentiert die hübsche Kärntnerin ihren Amadeus. „Da ist er, der 7. Amadeus. I hab so a Freud‘ und fühl mi so geehrt“, zeigt sich Naschenweng überglücklich. Außerdem bedankt sich die „Alpenbarbie“ bei ihrer Bergbauernfamilie, ihrem Team, ihrer Familie und Freunden, die ihr seit Jahren so die Treue halten.

„Es is des schönste für mi Musik zu machen“

In ihrer Rede teilt die hübsche Blondine mit, wie geehrt sie sich fühlt und fast nicht geglaubt hätte, dass es möglich sei, sechs Mal hintereinander zu gewinnen. In den sozialen Medien lächelt Naschenweng breit in die Kamera und betont noch: „Es is des schönste für mi Musik zu machen und noch dazu zu wissen, dass sie a Platzerl in eurem Herzen gfunden hat.“ Sie freue sich auf alle Konzerte in diesem Jahr und sagt abschließend: „Und werde mich weiterhin stets bemühen, euch a Freud‘ zu machen.“