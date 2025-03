Steirer Derby: Grazer „wollen unbedingt die beiden Punkte holen“

In der Weststeiermark wollen die Grazer mit zwei Punkten die zumindest noch theoretische Chance auf das HLA Meisterliga Viertelfinale wahren. Für die Bärnbach/Köflacher setzte es zuletzt bei Tabellenführer ALPLA HC Hard eine klare Niederlage, die Grazer holten beim Förthof UHK Krems mit einem 26:26-Remis einen Punkt. „Wir blicken noch immer ein wenig verärgert nach Krems, das Remis spiegelt das Spiel auf keinen Fall wider. Im Steirerderby nehmen wir uns nun vor mit demselben Ehrgeiz ins Spiel zu gehen und wollen unbedingt die beiden Punkte holen“, so HSG Holding Graz Spieler Lukas Schweighofer, der am Sonntag gemeinsam mit Nemanja Belos zum österreichischen Nationalteam reist.

Kilian Schranz fällt die restliche Saison aus

Neben dem Punktverlust haben die Grazer auch einen bitteren Ausfall zu vermelden. Kilian Schranz fällt mit einem Kreuzbandriss die restliche Saison aus. „Die Verletzung von Kilian tut uns sehr weh, er hatte die ganze Saison über große Spielanteile und die Spielmacherrolle übernommen. Kilian ist aber ein Kämpfer und wir wissen, dass er noch stärker aus der Verletzung zurückkommt. Am Samstag und in den restlichen Matches spielen wir für ihn“, so HSG Holding Graz Trainer Spyros Balomenos. Das Spiel startet um 19 Uhr in der Sporthalle Bärnbach. Zwei Stunden davor trifft das HSG Future Team auf das Team aus der Weststeiermark.