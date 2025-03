Waldbrand: Großalarm mit 215 Feuerwehrleuten in Niederösterreich

Der Brand breitete sich in steilem, hochalpinen Gelände aus, was die Bekämpfung zusätzlich erschwerte. Die Feuerwehr ist mit 215 Kräften im Einsatz, unterstützt von Hubschraubern und Spezialeinheiten. Die Brandursache ist noch unklar. Aufgrund der extremen Trockenheit durch den niederschlagsarmen Winter stellt dieser Vorfall eine besonders hohe Gefahr dar. Der Einsatz könnte bis Montag andauern.

Herausforderungen bei der Brandbekämpfung

Laut Josef Huber, dem Bezirksfeuerwehrkommandanten von Neunkirchen, stellte der starke Westwind eine zusätzliche Herausforderung dar, da er immer wieder neue Spotfeuer entzündete. Diese erschwerten die Löscharbeiten im steilen, hochalpinen Gelände. Auch die Rauchentwicklung war sehr stark, was die Sicht und das Arbeiten vor Ort weiter erschwerte. Neben den Feuerwehrkräften wurden auch der Feuerwehr-Flugdienst und Katastrophenhilfsdienstzüge mobilisiert, um den Brand schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen, berichtet der ORF.

Hohe Waldbrandgefahr aufgrund Trockenheit

Besonders bedenklich ist die hohe Waldbrandgefahr in Niederösterreich, die durch einen ungewöhnlich niederschlagsarmen Winter verursacht wurde. Dies führt zu einer extremen Trockenheit in den heimischen Wäldern, wodurch die Brandgefahr noch weiter ansteigt. Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) hatten bereits am Donnerstag vor der erhöhten Gefahr gewarnt. In den Bezirken Baden und Mödling gelten bereits strenge Waldbrandverordnungen, um Feuergefahren zu vermeiden. Das Entzünden von Feuern, Grillen oder das Wegwerfen von Zigaretten und Glasflaschen ist strengstens verboten.