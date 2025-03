Maskierte Jugendliche mit Schusswaffen scheitern bei Raubversuch

Veröffentlicht am 8. März 2025, 14:35 / ©5 Minuten

Gestern sollen zwei maskierte Jugendliche versucht haben Bargeld in einem Imbisslokal zu rauben. Einer der Tatverdächtigen steht im Verdacht, mit einer Schusswaffe in der Hand die Herausgabe von Bargeld gefordert zu haben. Da die Mitarbeiterin der Aufforderung nicht nachkam, versuchte der Tatverdächtige die Kassenlade selbst zu öffnen, was ihm aber nicht gelang. Daraufhin ergriffen die beiden unbekannten Täter die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.