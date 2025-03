„Sind eine der Feuerwehren mit dem stärksten Frauenanteil“

Veröffentlicht am 8. März 2025, 15:37 / ©FF Graz

„Am heutigen Weltfrauentag wollen wir mal unsere weiblichen Kameradinnen in den Vordergrund stellen – denn sie leisten jeden Tag Großartiges“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Graz in einem Facebook-Posting. Weiter heißt es: „Von unseren aktuell 149 Mitgliedern sind 25 weiblich – damit sind wir eine der Feuerwehren mit dem stärksten Frauenanteil in der ganzen Steiermark“. Regelmäßig werden Übungen „rein für Frauen“ des Bezirksfeuerwehrverbands Graz durchgeführt, wobei auch das Foto entstand, welches dem Posting beigefügt wurde.