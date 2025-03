ZerstÃ¶rung & Todesopfer: EU hilft KÃ¤rnten nach Katastrophe mit Millionen

Mit starken Stürmen und heftigen Niederschlägen sorgte das Tief Zacharias im August 2023 für Überschwemmungen, Erdrutsche und Murenabgänge in mehreren Teilen Europas. In Österreich waren vor allem Kärnten und die Steiermark, aber auch Salzburg betroffen. Für die Beseitigung der massiven Schäden an Bundes- und Landeseinrichtungen fließt mit insgesamt 5,19 Millionen Euro auch Geld aus dem Solidaritätsfonds der EU. EU-Referent Landeshauptmann Peter Kaiser und Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner werden darüber am Dienstag in der Regierungssitzung berichten.

Hilfe auch für Salzburg und die Steiermark

„Das Tief Zacharias hat enorme Schäden an privatem und öffentlichem Gut angerichtet. Auch in Kärnten hatten wir ein Todesopfer zu beklagen. Solche Katastrophen kann man nur in starker Gemeinsamkeit, in Solidarität, bewältigen. In Kärnten haben wir diesen Zusammenhalt, dieses abgestimmte Zusammenwirken aller Kräfte. Wie der Solidaritätsfonds und unzählige wichtige EU-Projekte beweisen, besteht diese Solidarität aber auch – aller Kritik zum Trotz – in der Europäischen Union“, betont Kaiser. Er informiert darüber, dass laut Verteilungsschlüssel von den insgesamt 5,19 Mio. Euro rund 3,14 Mio. nach Kärnten, rund 1,95 Mio. in die Steiermark und etwas über 106.000 Euro nach Salzburg gehen. Auf Basis des geschätzten Schadensvolumens wurde Kärnten für die Wiederherstellung und Instandsetzung von Landeseinrichtungen ein Anteil von etwas mehr als einer Million Euro an direkter Förderung durch den EU-Solidaritätsfonds in der zweiten Jahreshälfte 2025 in Aussicht gestellt.

Fellner dankt erneut den Einsatzkräften

Landesrat Fellner bedankt sich bei den Einsatzkräften, die auch im Katastrophenfall 2023 Mut und Ausdauer bewiesen. „Das sind Einsätze, die an die Grenzen der Belastbarkeit führen, dafür gebührt höchster Respekt. Leider sind die Auswirkungen solcher Katastrophen verheerend, so auch bei Zacharias“, so Fellner. Die Mittel aus dem Solidaritätsfonds stünden sinnbildlich für die solidarische Gemeinschaft der Europäischen Union, schließt Fellner an Kaiser an. „Extremsituationen wie diese sind nur gemeinsam zu bewältigen.“