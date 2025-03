Autobrand springt auf Wald über: Weitere Löschhubschrauber angefordert

Veröffentlicht am 8. März 2025, 16:00 / ©APA/dpa

Ein Waldbrand im Raxgebiet hat am Samstag, den 8. März 2025, zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt, wir haben berichtet: Waldbrand: Großalarm mit 215 Feuerwehrleuten in Niederösterreich. Das Feuer dürfte gegen 10 Uhr ausgebrochen sein, nachdem ein Auto in Brand geriet. Durch starken Wind griffen die Flammen schnell auf ein Waldstück über und breiteten sich weiter aus. Feuerwehrsprecher Klaus Stebal berichtete, dass das steile Gelände mit Föhrenbewuchs die Löscharbeiten erschwere. Die Einsatzkräfte versuchen mit Riegelbildung eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Hunderte Einsatzkräfte vor Ort

Laut Stebal waren bis zum Nachmittag 14 Feuerwehren mit 100 Mitgliedern im Einsatz. Zusätzlich wurden zwei Züge des Katastrophenhilfsdienstes mit 120 Personen alarmiert. Der Flugdienst rückte mit 50 Kräften an, unterstützt von zwei Löschhubschraubern des Innenministeriums. Landesrat Stephan Pernkopf erklärte, dass weitere Helikopter angefordert wurden, wodurch sich die Zahl auf fünf Helikopter erhöhe.

Löscharbeiten dauern an

Laut Feuerwehrsprecher Stebal sei noch nicht absehbar, wann der Brand unter Kontrolle sein werde. Bis Sonntag würde der Einsatz seiner Einschätzung nach auf jeden Fall dauern. Ein ähnlicher Brand hatte bereits 2021 in der Region für tagelange Löscharbeiten gesorgt. Damals standen fast 9.000 Helfer im Einsatz. (APA/red. 8. 3. 2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2025 um 16:03 Uhr aktualisiert