Sportler aufgepasst: Basketballplatz ab heute wieder geöffnet

Die frühlingshaften Temperaturen locken wieder verstärkt zu Aktivitäten im Freien. Jetzt gibt es eine gute Nachricht für Hobby-Basketballer: Nach der Winterpause ist es endlich soweit – der Basketballplatz am Koschatplatz ist ab heute, Samstag 8. März, wieder geöffnet!

Jeden Tag von 9 bis 18 Uhr

„Sport und Bewegung an der frischen Luft sind gerade für junge Menschen enorm wichtig. Öffentliche Sportanlagen wie diese fördern außerdem nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch den sozialen Zusammenhalt – und genau das wollen wir in unserer Stadt weiter stärken. Die Basketball-Saison kann hier nun offiziell starten“, wünscht Sportreferentin Stadträtin DI Constance Mochar allen Freizeitsportlern viel Spaß am Court. Der Basketballplatz am Koschatplatz ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und kann kostenlos genutzt werden.