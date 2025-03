Weltfrauentag: So setzt sich das steirische Rote Kreuz für Frauen ein

FGM/C – ein Tabu sichtbar machen

In der Steiermark sind über 1.000 Frauen von weiblicher Genitalverstümmelung (FGM/C) betroffen. Die FGM/C-Koordinationsstelle des Roten Kreuzes Steiermark setzt sich entschlossen für Aufklärung, Prävention und Unterstützung ein. Sie fungiert als zentrale Anlaufstelle für Betroffene, Fachkräfte und Hilfesuchende und leistet wertvolle Netzwerkarbeit. Seit dem Start der FGM/C-Koordinationsstelle 2022 konnten rund 160 Frauen in fast 900 umfassenden Beratungsgesprächen unterstützt werden.

Frauentreff Ukraine – Integration durch Gemeinschaft

Mit dem Frauentreff Ukraine bietet das Rote Kreuz Steiermark einen geschützten Raum, in dem Frauen und ihre Kinder Deutsch lernen, sich vernetzen und essenzielle Informationen zu Bildung und Arbeitsmarkt erhalten. So wird Integration nachhaltig gefördert. Pro Jahr profitieren so rund 75 Frauen von den längerfristigen Kursformaten.

Bildung öffnet Türen – Chancengleichheit für Mädchen

Bildung ist der Schlüssel zu einer selbstbestimmten Zukunft – insbesondere auch für junge Mädchen. Unter dem Motto „Bildung öffnet Türen“ unterstützt das Rote Kreuz Steiermark Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten oder bildungsfernen Familien mit gezielter Lernhilfe. Pädagogische Fachkräfte legen dabei besonderen Wert auf das Empowerment von Mädchen, denn Wissen bedeutet Selbstbestimmung und eröffnet neue Perspektiven.