16-jährige Motorradlenker flüchten vor Polizei: Sturz beendet Verfolgung

Veröffentlicht am 8. März 2025, 16:58

In Steinerkirchen an der Traun fiel einer Polizeistreife am Freitag, dem 7. März 2025, gegen 22.15 Uhr ein Duo auf Motorrädern auf. Die Fahrzeuge waren ohne Kennzeichen und Beleuchtung mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, flüchteten die beiden Lenker sofort. Trotz Blaulicht und Folgetonhorn entzogen sie sich der Kontrolle und verschwanden vorübergehend aus dem Sichtfeld der Polizisten.

Riskante Manöver

Nach kurzer Zeit wurden die Jugendlichen erneut gesichtet, doch sie setzten ihre Flucht fort. Einer der beiden fuhr über eine asphaltierte Straße davon, der andere lenkte sein Motorrad über ein Feld in ein unzugängliches Waldstück. Beide ignorierten wiederholte Anhaltezeichen und versuchten, der Polizei zu entkommen. Der Fahrer, der auf der Straße geblieben war, verlor in einer Kreuzung die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Die Beamten verhinderten eine Weiterfahrt. Auch der zweite Lenker konnte wenig später von der Polizei gestellt werden.

Keine Lenkberechtigung

Wie sich herausstellte, waren beide 16 Jahre alt und nicht berechtigt, die leistungsstarken Maschinen zu lenken. Die nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Motorräder wurden stillgelegt. Die Jugendlichen erwartet nun eine Reihe von Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land.