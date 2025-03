Kein Platz für heimische Kinder? Gemeinde diskutiert Asylheim-Schließung

Bei der nächsten Gemeinderatssitzung in der Feldkirchner Gemeinde St. Urban soll die Schließung des örtlichen Asylheims besprochen werden. Der Auslöser: Im Kindergartenbereich herrscht massiver Platzmangel und die Befürchtung, dass heimische Kinder ihren Platz verlieren könnten, steht im Raum. Außerdem wurde bekannt, dass über 50 Prozent der Schüler, die für Herbst angemeldet wurden, kein oder kaum Deutsch sprechen.

Verlieren heimische Kinder den Platz?

Im Moment leben bereits 153 geflüchtete Personen aus der Ukraine in Asylheim St. Urban. Nun sollen 30 weitere Personen aus der Türkei, Armenien, Syrien und dem Libanon beherbergt werden. In den Augen des Bürgermeisters Dietmar Rauter (FPÖ) sei die Situation mittlerweile untragbar: „Ein Problem stellt die Situation im Kindergarten dar: Damit alle ausländischen Kinder ihr verpflichtendes Kindergartenjahr in Anspruch nehmen können, müssten wir anfangen, heimische Kinder nach Hause zu schicken, um Platz zu schaffen – das sehe ich nicht ein“, erklärt er im Gespräch mit 5 Minuten.

„Wir haben fast Wiener Verhältnisse“

Von 23 neuen Volksschülern, die im Herbst die erste Klasse besuchen sollen, würden 13 kein Deutsch sprechen. Auch das könnte laut Bürgermeister zu Schwierigkeiten führen: „Man muss bedenken, dass ja zum Beispiel auch Elterngespräche geführt werden müssen. Hier stoßen wir personell gesehen an unsere Grenzen. Wir haben fast Wiener Verhältnisse in unserer kleinen Gemeinde.“ Für ihn liege die Lösung in der Schließung des Asylheims. „Ich hoffe, falls der Antrag am Montag einstimmig angenommen wird, dass das Land den Vertrag auflösen wird. Ich sehe keinen anderen Weg.“

Klasse soll geteilt werden

Für die Volksschule gibt es immerhin vorerst eine Lösung: Wie die Bildungsdirektion gegenüber dem ORF bestätigt, sei aber eine Teilung der Volksschulklasse geplant. Das sei Standard, wenn mehr als acht nicht deutschsprachige Kinder eine Klasse besuchen. Außerdem soll eine eigene, ausgebildete Fachkraft eine Deutschförderklasse unterrichten. Gemeinsam sollen die Kinder dann Gegenstände wie Werken oder Turnen absolvieren. Auch außerhalb des Unterrichts sei es wichtig, dass die Kinder miteinander spielen, um eine gute Integration zu ermöglichen.

