Illegaler Welpenhandel: Wien verschärft Kontrollen und Strafen

Das Veterinäramt der Stadt Wien ist in den letzten Jahren durch konsequente Maßnahmen erfolgreich gegen den illegalen Welpenhandel vorgegangen. In den vergangenen fünf Jahren wurden unter anderem 113 Hunde und 23 Katzen entdeckt, die illegal aus anderen EU-Ländern nach Österreich eingeführt wurden. Diese Tiere kamen ohne gültige Tollwutimpfung und Papiere nach Österreich und mussten in Quarantäne untergebracht werden. Der Handel mit Tieren, die unter fragwürdigen Bedingungen transportiert und gehalten werden, bleibt ein großes Problem.

Risiken des Online-Kaufs

Ein Grund für den Anstieg des illegalen Welpenhandels ist der verstärkte Online-Handel mit Tieren. Verbraucher sind oft auf der Suche nach günstigen Rassetieren oder möchten vermeintlich „Tiere aus anderen Ländern retten“. Doch der Kauf über das Internet birgt viele Risiken: Es bleibt meist unklar, woher die Tiere stammen und unter welchen Bedingungen sie gezüchtet wurden.

Schmuggel unter grausamen Bedingungen

Amtstierärztin Susanne Kerbl schildert einen Vorfall, bei dem Katzenwelpen in einem Transporter unter katastrophalen Bedingungen geschmuggelt wurden. „Ich erinnere mich noch gut an einen Fall, in dem in einem Transporter zwischen Koffern, Lebenmitteln und Decken mehrere Boxen mit Katzenwelpen versteckt waren. Alle Tiere waren zu jung, nicht geimpft und mussten tierärztlich behandelt werden. Sie waren bereits seit über neun Stunden aus Rumänien unterwegs, ohne Futter und Wasser. Diese Tiere waren von Käufer*innen aus Österreich und dem restlichen Europa bestellt worden“, erzählt sie. Die Amtstierärztin weißt zudem darauf hin, dass den Menschen oft nicht bewusst ist, dass der Kauf von Tieren über das Internet die Nachzucht unter unbekannten, oft tierquälerischen Bedingungen fördere. Sie fügte hinzu, dass dadurch die Gefahr der Einschleppung von gefährlichen Krankheiten wie Tollwut oder Parvovirose nach Österreich erheblich sei.

Informationskampagnen und Aufklärung

Um das Bewusstsein für den illegalen Handel zu schärfen, setzt das Veterinäramt von Wien auf umfassende Informationsmaßnahmen. Ziel ist es, Erwachsene und Kinder gleichermaßen über die Risiken des Kaufs von Tieren aus unklaren Quellen aufzuklären. Die Stadt Wien arbeitet eng mit der Polizei zusammen, um verstärkte Kontrollen durchzuführen und den illegalen Handel unattraktiv zu machen. Durch gezielte Schwerpunktkontrollen an Verkehrsknotenpunkten wurden zahlreiche illegale Transporte aufgedeckt.

Strenge Strafen und gesetzliche Änderungen

Neben der Aufklärung werden auch konsequente Strafen verhängt. Händler, die illegale Tiere verkaufen, müssen mit hohen Bußgeldern rechnen. Zusätzlich werden die Unterbringungskosten im Tierheim in Rechnung gestellt. In der letzten Tierschutzgesetznovelle wurde nun auch der Kauf von illegal gehandelten Tieren unter Strafe gestellt. Zukünftig werden auch die Käufer von illegal gehandelten Tieren in Wien angezeigt und diese müssen mit Strafen von bis zu 3.750 Euro rechnen.