„Adler“ wollen Serie erneut ausgleichen

Blau-Weiß steht am Sonntagabend, dem 9. März 2025, vor einer wegweisenden Partie: Nach der knappen 1:3-Niederlage in Bozen liegen die „Füchse“ in der Serie mit 2:1 in Front.

Dabei hielten die Villacher lange gut mit, ehe zwei späte Treffer und widrige Umstände die Entscheidung brachten. Mit einigen Verbesserungen, insbesondere in puncto Physis und Härte, wollten die “Adler” die Serie erneut ausgleichen und die Villacher Stadthalle in Ekstase versetzen.

Die Ausgangssituation

Die Ausgangslage für den VSV gestaltet sich vor dem zweiten Heimspiel der Serie ähnlich wie schon zuvor: Die „Füchse“ aus Bozen führen in der Viertelfinalserie mit 2:1 und konnten am Freitagabend einen knappen 3:1-Heimsieg einfahren. Dabei hielt Villach über weite Strecken gut mit, gestaltete die Partie bis zur zweiten Drittelpause auf der Anzeigetafel ausgeglichen und zeigte insgesamt eine solide Leistung über 60 Minuten. Dennoch entschieden die Südtiroler das Duell mit zwei späten Treffern von Hults und Bradley für sich, die nicht zuletzt widrigen Umständen geschuldet waren. Trotz der Niederlage kann Blau-Weiß auf einige positive Aspekte bauen. So gewann das Team 49,9 Prozent der Zweikämpfe und schaffte es in 81,82 Prozent der Situationen, die eigene Zone sauber und effektiv zu verlassen.

„Adler“ zeigten sich in der Offensive effektiv

Besonders in der Offensive zeigten sich die „Adler“ effektiv: Sie gewannen 56,53 Prozent der Duelle in der Angriffszone und ließen die Scheibe gut zirkulieren. Allerdings gab es auch ausbaufähige Aspekte – insbesondere im physischen Bereich. Während Bozen fast 60 Checks zu Ende fuhr, kam Villach lediglich auf 40, was sich im Laufe des Spiels definitiv bemerkbar machte. Um die Serie erneut auszugleichen und das Heimspiel für sich zu entscheiden, wird es für Blau-Weiß äußerst entscheidend sein, die körperliche Intensität zu erhöhen und in den entscheidenden Momenten vor dem Tor kaltschnäuziger zu agieren. Die Leistung in den ersten drei Spielen zeigt jedoch, dass die Villacher durchaus in der Lage sind, mit den „Füchsen“ mitzuhalten – jetzt gilt es, das auch in einen Sieg umzumünzen und die Serie auszugleichen.

Personelles

Nach der 1:3-Auswärtsniederlage vom Freitag sind bei den “Adlern” sowohl Center Chase Pearson, als auch die Stürmer Benjamin Lanzinger, sowie die Verteidiger Philipp Lindner und Patrick Holway angeschlagen. Über ihre Einsätze und die genaue Personalsituation wird erst am Spieltag nach dem Abschlusstraining entschieden.