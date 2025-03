Kärntner Ski-Talent: „Es ist für mich vorbei“

In Ö3 Interview

Die Villacherin Katharina Truppe machte am heutigen Samstag eine überraschende Ankündigung im Ö3-Interview: Sie werde sich in Zukunft auf den Slalom konzentrieren und nicht mehr beim Riesentorlauf antreten. Ihr jüngster Erfolg war eine Bronze-Medaille bei der WM in Saalbach.

„Macht keinen Spaß mehr“

Die 29-Jährige verpasste heute die Qualifikation für den Riesentorlauf. Im anschließendem Interview dazu sagte sie gegenüber Ö3: „Es ist für mich vorbei. Ich werde jetzt Slalom Fahrerin“. Sie habe nun drei Jahre gekämpft und würde nicht zurück in die Spur finden. Außerdem mache es „keinen Spaß mehr“. Nun will sie ihr Glück also im Slalom versuchen.

