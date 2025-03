Vereinsmeisterschaft endet für zwei Skifahrerinnen im Krankenhaus

Zwei Skifahrerinnen wurden bei einem Unfall am Semmering während der Vorbereitung für Vereinsmeisterschaften verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht am 8. März 2025, 18:39

Am Samstag gegen 10.45 Uhr fuhren zwei junge Skifahrerinnen vor den Vereinsmeisterschaften auf der Piste des Semmerings ein. Die beiden Skifahrerinnen sind 15 und 16 Jahre alt und stammen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Während der Fahrt kollidierten die beiden, wodurch sie die Kontrolle über ihre Skier verloren und vom Pistenrand in den angrenzenden Bereich geschleudert wurden. Sofort nach dem Unfall wurde eine Erstversorgung durch das Skiteam durchgeführt, um den beiden zu helfen. Nach der Erstversorgung wurden sie mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Wiener Neustadt gebracht.