Frauenministerin plant Strafen bei Dick-Pics

Im Rahmen einer Pressekonferenz zum Internationalen Frauentag stellte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner klar, dass es nun an der Zeit sei, gegen Gewalt im digitalen Bereich vorzugehen. Sie betonte die Wichtigkeit, Frauen vor Übergriffen auch im virtuellen Raum zu schützen. Ein entscheidender Schritt sei dabei die Einführung eines Gesetzes, das das Versenden von unerwünschten „Dick-Pics“ unter Strafe stellt. „Damit können sich Frauen, die solche Bilder zugesendet bekommen, auch an die Polizei wenden und ihr Recht leben. Denn wir wollen auch Gewalt im digitalen Bereich ganz konkret bekämpfen“, erklärte Holzleitner.

Ein klarer Plan für Frauenrechte

Holzleitner hob hervor, dass das neue Gesetz nicht nur eine Reaktion auf die zunehmende digitale Gewalt sei, sondern auch ein Ausdruck des breiten Engagements für die Rechte von Frauen. Ihr Ziel sei es, Frauen ein sicheres, selbstbestimmtes und chancengleiches Leben zu ermöglichen. Neben den digitalen Angriffen auf Frauen sind auch andere Formen von Gewalt ein zentrales Anliegen der Ministerin. „Wir wollen das Problem der Gewalt an der Wurzel packen. Frauen müssen ohne Angst leben können. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein“, erklärte sie.

Feminismus im Regierungsprogramm

Neben dem Schutz vor digitaler Gewalt erwähnte Holzleitner auch die anderen Bereiche ihrer Agenda, die auf mehr Gleichstellung und Frauenrechte abzielen. Sie betonte, dass Feminismus in ihrem Verständnis nicht nur eine Theorie sei, sondern konkrete, umsetzbare Politik. Ihr Ziel sei es, strukturelle Benachteiligungen, wie die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen, zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass Frauen endlich gleiche Chancen und Rechte genießen. „Wir wollen offenlegen, was bezahlt wird. Eine Ungleichbezahlung muss durch die Unternehmen gerechtfertigt werden. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist kein frommer Wunsch, sondern eine Frage von Gerechtigkeit“, so die Ministerin.

Wegweisende Maßnahmen für mehr Gleichstellung

Die Ministerin stellte außerdem weitere wichtige Initiativen vor. Dazu gehört die Einführung von Fußfesseln für Gewalttäter und der Ausbau eines nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen. Auch die steuerliche Befreiung von Hygieneartikeln und Verhütungsmitteln, die Frauen in ihrem Alltag entlasten sollen, wurde angekündigt. Holzleitner zeigte sich zuversichtlich, dass mit diesen Maßnahmen nicht nur in der Gesetzgebung, sondern auch im Alltag von Frauen eine Verbesserung erzielt wird. „Es ist Zeit für echten Fortschritt“, sagte Holzleitner abschließend. Ihre Vision einer starken Frauenpolitik sei nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern werde in den kommenden fünf Jahren konsequent umgesetzt. Es gehe nun darum, eine Frauenpolitik zu etablieren, die tatsächlich wirkt und das Land nach vorne bringt.