Sextortion mit KI-Tools: So locken Erpresser Jugendliche in die Falle

Veröffentlicht am 8. März 2025, 19:35 / ©Pexels / Soumil Kumar

Die Erpressung mit Nacktfotos oder -videos, auch Sextortion genannt, betrifft zunehmend junge Menschen. Im Jahr 2024 verzeichnete die Beratungsstelle Rat auf Draht 327 Gespräche zu diesem Thema, was eine Steigerung von etwa 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg bei immer jüngeren Betroffenen. In der Altersgruppe der 11- bis 14-Jährigen wurde ein Zuwachs von 178 Prozent verzeichnet. Laut Rat auf Draht wird diese Erpressung nicht nur über soziale Netzwerke wie Instagram oder Snapchat, sondern auch zunehmend über Dating-Plattformen und Online-Games betrieben.

Erpresser setzen verstärkt auf KI

Was die Erpresser von heute so gefährlich macht, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Diese ermöglicht es ihnen, täuschend echte, KI-generierte Bilder oder Videos zu erstellen, die als vermeintliche Beweise dienen. „Die Person, von der die Opfer angeschrieben werden, existiert oft gar nicht wirklich“, erklärt Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht. Noch problematischer wird es, wenn KI-generierte Bilder verwendet werden, um die Opfer zu erpressen. Obwohl die Aufnahmen gar nicht sie selbst zeigen würden, seien der Leidensdruck, die Scham und die Schuldgefühle der Betroffenen genauso hoch wie bei echten Aufnahmen, so die Expertin weiter.

Wachsende Zahl betroffener Mädchen

Obwohl der Großteil der Sextortion-Opfer weiterhin männlich ist, steigt der Anteil der betroffenen Mädchen und jungen Frauen. Im Jahr 2023 waren 17 Prozent der Opfer weiblich, 2024 stieg dieser Anteil auf 28 Prozent. Dies zeigt, dass die Täter ihre Maschen vermehrt auch auf Mädchen ausrichten. Besonders alarmierend ist die immer jüngere Zielgruppe, die in vielen Fällen noch keine ausreichenden Schutzmechanismen entwickelt hat, um sich zu wehren.

Hast du schon einmal von Sextortion mit KI-Tools gehört? Ja, ich kenne das Thema. Nein, das ist neu für mich. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie sich Jugendliche und Kinder wehren können

„Trotz Schock und Verzweiflung ist ganz wichtig, nicht auf die Forderungen einzugehen und nicht zu bezahlen“, betont Satke. Rat auf Draht rät, niemals zu zahlen, da dies die Täter nur weiter anstachelt. Stattdessen sollten die Betroffenen den Kontakt sofort abbrechen, Screenshots der Kommunikation sichern und die Vorfälle bei den jeweiligen Plattformen melden. Auch eine Anzeige bei der Polizei sei ratsam, da es sich hierbei um eine Straftat handelt.

Hilfsmöglichkeiten durch Online-Tools

Es gibt inzwischen verschiedene Tools, die Betroffenen helfen können, sich zu wehren. So gibt es für unter 18-Jährige das Tool „Take it down“, das die Veröffentlichung von Nacktbildern auf Plattformen wie Instagram oder TikTok verhindert. Für Erwachsene gibt es „Stop Non-Consensual Intimate Image Sharing (STOPNCII)“. „Auf dem Gerät wird ein digitaler Fingerabdruck von dem Foto oder Video erstellt und an den Dienst übermittelt, der es den Onlineplattformen ermöglicht, intime Bilder oder Videos zu identifizieren und eine Veröffentlichung zu verhindern“, erklärt Satke. Die Bilder verbleiben auf dem Gerät des Users und werden nicht hochgeladen. Eine Schritt für Schritt-Anleitung findet sich hier.

Prävention als Schlüssel zur Bekämpfung

Satke fordert, dass schon frühzeitig Medienkompetenz und Sexualerziehung vermittelt werden müssen, um das Phänomen der Sextortion langfristig einzudämmen. „Je mehr Kinder und Jugendliche darüber wissen, desto besser können sie sich schützen“, so die Expertin. Präventive Maßnahmen sind unerlässlich, um das Bewusstsein für die Gefahren im digitalen Raum zu schärfen.