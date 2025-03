Coole Sommercamps: Jetzt schnell anmelden und Platz sichern!

Hier findet ihr eine Übersicht mit den Themen der Feriencamps im Juli und August 2025 im kärnten.museum, die mit der Kärntner Familienkarte zum reduzierten Preis buchbar sind.

On Air! Das Podcast-Werkstatt-Camp: 28. Juli bis 1. August 2025

In Kooperation mit July Paul wird diese Sommerferien ein Podcast-Camp für Kinder und Jugendliche angeboten! In diesem Sommercamp dreht sich alles um Medienarbeit: Die Kinder werden zu Reporter:innen mit eigenem Presseausweis – den muss man sich aber zuerst verdienen! Dann geht es an die Podcast-Produktion! Dabei werden die Kinder von Profi July Paul aus dem Podcast „July unterwegs… Kärnten Highlights“ unterstützt. Die Teilnehmer:innen erkunden das Museum, befragen die Expert:innen vor Ort und moderieren ihre eigene Podcastfolge. Die ein oder andere Exkursion ins nahegelegene Medienhaus steht ebenfalls auf dem Programm. Am Ende der Woche können die Kinder als Medienprofis ihre Ergebnisse vor Familie und Freund:innen präsentieren! Mit eurem Einverständnis wird der Podcast auch veröffentlicht und kann an jederzeit nachgehört werden!

Uhrzeit: Dieser Workshop findet täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Die Kinder können bereits ab 7.30 Uhr ins Museum gebracht werden.

Alter: ab 9 Jahren

Kosten: 185 Euro pro Person inklusive Material und Verpflegung (Mittagsessen und Getränke). Mit der Kärntner Familienkarte reduziert sich der Beitrag um 30 Euro pro Person. Über die Zahlungsmodalitäten werden Sie nach der Anmeldung gesondert informiert.

©Street-Culture

Theatercamp: 4. bis 8. August 2025

In Kooperation mit Beatrix Erlacher-Heinzl wird diese Sommerferien ein Theatercamp für Kinder und Jugendliche angeboten! „NULL – Eine römisch-griechisch-indische Historie“: Im Theatercamp entdecken Kinder die Welt der Schauspielkunst und Geschichte! Inmitten faszinierender Ausstellungen entwickeln die Teilnehmer:innen ein Theaterstück rund um die NULL und deren römische, griechische und indische Historie. Mit viel Kreativität und Teamarbeit lernen sie, wie man Geschichte inszeniert und Charaktere zum Leben erweckt. In einem geschützten Rahmen schlüpfen die Kinder in diverse Rollen und können sich aus einer anderen Perspektive betrachten – ohne Konsequenzen. Ein spannendes Abenteuer, das Wissen und Theaterkunst vereint – perfekt für junge Entdecker:innen und Schauspieler:innen! Highlight der intensiven Woche ist die Aufführung im Museum, bei der die Kinder am letzten Nachmittag ihr erprobtes und einstudiertes Stück vor Publikum (Eltern, Großeltern, Geschwistern, …) präsentieren

Uhrzeit: Dieser Workshop findet täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Die Kinder können bereits ab 7.30 Uhr ins Museum gebracht werden.

Alter: ab 10 Jahren

Kosten: 185 Euro pro Person inklusive Material und Verpflegung (Mittagsessen und Getränke). Mit der Kärntner Familienkarte reduziert sich der Beitrag um 30 Euro pro Person. Über die Zahlungsmodalitäten werden Sie nach der Anmeldung gesondert informiert.

Kreatives Detektivrätsel durchs Museum: 11. bis 14. August 2025

In Kooperation mit Lisa Engel wird diese Sommerferien ein Kreativcamp für Kinder und Jugendliche angeboten! Spürnasen, aufgepasst! Gemeinsam mit Detektivin Robin decken wir die Hintergründe des rätselhaften Diebstahls des Lindwurmschädels im Klagenfurter Museum auf. Wir erfinden mit viel Kreativität und Fantasie eine mitreißende Detektivgeschichte voller Verdächtiger und Hinweise. Aus bunten Socken erschaffen wir die Hauptfiguren unseres Krimis, die Detektivin Robin bei ihrer Arbeit helfen. Das Rätsel lösen wir am Ende des Workshops bei einer Ausstellung für eure Familien und Freunde auf.

Uhrzeit: Dieser Workshop findet täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Die Kinder können bereits ab 7.30 Uhr ins Museum gebracht werden.

Alter: ab 7 Jahren

Kosten: 150 Euro pro Person inklusive Material und Verpflegung (Mittagsessen und Getränke). Mit der Kärntner Familienkarte reduziert sich der Beitrag um 30 Euro pro Person. Über die Zahlungsmodalitäten werden Sie nach der Anmeldung gesondert informiert.

©Lisa Engel

World Peace Game: 18. bis 22. August 2025

In Kooperation mit Doris Sommer wird diese Sommerferien das World Peace Game für Kinder und Jugendliche angeboten! Das World Peace Game dreht sich rund um einen großen dreidimensionalen Spieltisch, der unsere Erde mit all ihren Ressourcen repräsentiert. Die Mitspieler:innen werden in Länderteams organisiert, schlüpfen in die Rollen von politischen Entscheidungsträger:innen und leiten wichtige Weltorganisationen. Sie kämpfen gegen Hunger, Rohstoffmangel und die Klimakrise. Außerdem versuchen sie gemeinsam Umweltkatastrophen einzudämmen, bewaffnete Konflikte abzuwenden und die globale Migration in den Griff zu bekommen. Zugleich müssen die Kinder in fünf Spieltagen das Budget ihrer Staaten erhöhen. Im Spiel tummeln sich auch ein Saboteur / eine Saboteurin, Waffenhändler:innen und eine Schicksalsmacht. Das Ziel: In einer Woche sollen die Kinder durch soziales Miteinander 50 globale Probleme – soziale, wirtschaftliche und politische Krisen – lösen!

Die Mission: Wohlstand und Frieden für alle! Während des Spiels lernen die Kinder im Team zu arbeiten, kritisches und kreatives Problemlösen, Führungsverantwortung, Entscheidungsfindung, Verhandlung und vieles mehr. Doris Sommer wird aus Niederösterreich anreisen und das Spiel anleiten. Sie hat die Ausbildung zur Spielleitung bei John Hunter, dem Entwickler des World Peace Games erworben und zählt zu weltweit 17 Pädagog:innen, die auch zur Ausbildung weiterer Spielleiter:innen berechtigt sind.

Voraussetzungen für die Teilnahme sind gute Deutsch- und Lesekenntnisse. Während des Spiels kommt es bisweilen zu emotionalen Diskussionen und Verhandlungen, um gemeinsame Lösungen zu finden. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Lautstärke und Intensität des Spiels als stressig und fordernd empfunden werden kann. Die Anwesenheit der Teilnehmenden ist an jedem Tag für den Spielverlauf nötig, weshalb die Anmeldung nur für die gesamte Dauer von Montag bis Freitag möglich ist. An zwei Nachmittagen sind Exkursionen in die benachbarte Landesregierung und in den Wappensaal mit Landtag und Tor zur Demokratie geplant. Genauere Informationen werden noch zeitnah bekannt gegeben. Am Freitag endet das Camp mit einer Präsentation für Familien und Freund:innen der Kinder nach dem Mittagessen.

Uhrzeit: Dieser Workshop findet täglich von 08:30 bis 12:30 Uhr statt. Bei Bedarf, können die Kinder noch bis 16 Uhr im Museum bleiben. Die Kinder können bereits ab 7.30 Uhr ins Museum gebracht werden.

Alter: ab 10 bis 13 Jahre

Kosten: 185 Euro pro Person inklusive Material, Exkursion und Verpflegung (Mittagsessen und Getränke). Mit der Kärntner Familienkarte reduziert sich der Beitrag um 30 Euro pro Person. Über die Zahlungsmodalitäten werdet ihr nach der Anmeldung gesondert informiert.

Street-Culture-Camp: 25. bis 29. August 2025

In Kooperation mit dem Verein Urban Playground wird diese Sommerferien ein Street-Culture-Camp für Kinder und Jugendliche angeboten! Mit dem Verein Urban Playground tauchen Kinder in die Welt der Street Culture ein! Hier lernen sie, wie man Graffiti sprüht, Breakdance-Moves perfektioniert, T-Shirts kreativ bedruckt und die Kunst des Rappens entdeckt.

Uhrzeit: Dieser Workshop findet täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Die Kinder können bereits ab 7.30 Uhr ins Museum gebracht werden.

Alter: ab 10 Jahren

Kosten: 185 Euro pro Person inklusive Material, Exkursion und Verpflegung (Mittagsessen und Getränke). Mit der Kärntner Familienkarte reduziert sich der Beitrag um 30 Euro pro Person. Über die Zahlungsmodalitäten werdet ihr nach der Anmeldung gesondert informiert.